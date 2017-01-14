Yeni Yılda Türkiye’nin Terör Sorunu (PKK)

Dr. NİHAT ALİ ÖZCAN

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler

Maalesef Türkiye, 2016 yılını terör sorunlarıyla boğuşarak geçirmek zorunda kaldı. Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti. Birçoğu yaralandı. Bir yandan PKK, bir yandan DEAŞ, bir yandan FETÖ ülkenin enerjisini boşa harcamaya, yaşama sevincini azaltmaya, motivasyonun kırmaya girişti. Böylesine ciddi bir sorunla baş edebilmek, ancak meseleyi soğukkanlılıkla ele almakla, gerçeklerle yüzleşmekle mümkündür.

Merak edilen husus, gelecek yıl bu alanda bizi nasıl bir tablonun beklediğidir. Bu yazı, stratejik düzeyde PKK cephesine daha yakından bakmayı hedefliyor. Üç temel faktörü bir arada değerlendirerek bazı öngörülerde bulunabiliriz. Bunlar örgüt, diğer aktörler/bölgesel koşullar ve Türkiye’nin cevabından oluşuyor.

İlk olarak PKK’ya bakmak gerekiyor. Özellikle PKK’nın gelecek yıl hedeflerini belirleyen dünya, bölge, Türkiye okuması önemli. Ardından önceliklerine, ittifaklarına, kapasitesine, alışkanlıklarına, tecrübelerine, aldığı tavsiyelere ve bunların ışığında belirlediği strateji ile taktiklerine odaklanmak gerekiyor.

PKK, 1995’ten beri“ büyük stratejisini” değiştirmemiştir. Buna göre PKK, Türkiye’yi kesin sonuçlu bir askeri karşılaşmaya zorlamamalı. Çünkü bunun ölümcül sonuçları olabilir. Bu nedenle hibrit taktiklerden oluşan, yıldırma, yıpratma, provokasyon stratejilerini izlemektedir. Toplumu fikren bölen, hükümeti politika değişikliğine zorlayan ve kurumları iş göremez hale getirmeyi amaçlayan bir stratejiden söz ediyoruz.

Her ne kadar PKK, Irak ve Suriye’de aktif olsa da, bu topraklar örgüt için ikincil alanlardır. Örgütün her koşulda hedefinde Türkiye vardır. PKK liderleri, Arap Baharı’nın, Türkiye’nin iç ve dış sorunlarının kendilerine tarihsel bir fırsat sunduğunu değerlendiriyorlar. Coğrafya’dan lojistiğe, sempatizandan silaha, görünürlükten meşruiyete kadar.

Ancak bu avantajlar aynı zamanda yeni sorumluluklar ve maliyetler anlamında geliyor. Tıpkı ABD’nin harekât planına uygun, Rakka’da savaşmak gibi. Bu görev örgütün askeri kapasitesinin çoğunu Suriye ve Irak’a toplama zorunluluğu getirirken, taktiklerini de “canlı bomba” gibi kolay, etkili ve ucuz olanlardan seçmeye zorlayabiliyor.

Kırk yıllık bir terör örgütü olarak yanlış analizler, “erken iktidar hastalığı” dönemlerinde, yanlış stratejiler izlediği görülebiliyor. Tıpkı, Irak ve Suriye’de elde ettiği askeri kapasite, tecrübe ve görünürlüğün heyecanıyla “lümpen asi pratiği” ile “şehir savaşına” girişmesi gibi.

Ne olabilir? Sorusuna cevap, örgütün eylem sıklığı, dağılımı ve taktik seçimine bağlıdır. Bunu belirleyen faktörlerin başında ise mevsimsel koşullar, militan sayısında azalma ve “şehirleşme” gelir. Bahara kadar kırlarda sessizliğin hakim olacağını söyleyebiliriz. Öte yandan, terör eylemleri insanları etkilemek için yapıldığından, terör örgütleri de nüfusla birlikte köyden şehre göç eder. Günün anlamına binaen az maliyetli “medyatik” eylemleri tercih eder.

Kitap, bu şıkla ilgili şöyle söylüyor: Diğer faktörleri göz ardı etmeyin. Ancak, bu özelliklere sahip örgütler teröre daha fazla meyyaldirler. Terör eylemleri, toplumsal ayrışma/çatışmayı tetikleyinceye, hükümetin tutumun/politikaların da değişim oluncaya, bölgesel dengeler yeni bir aşamaya gelinceye kadar sürer. Ancak diyor kitap, terör örgütleri rasyonel düşünür. Yaptığı işin kendisine maliyetinin büyüklüğünü görürse bir daha düşünür, diyor.

PKK sorununu doğrudan etkileyen ikinci değişken küresel ve bölgesel gelişmelerdir. Sosyal, ekonomik, askeri ve diplomatik eko-sistemden söz ediyoruz. Canlı, oldukça karmaşık, sürekli değişen ve birbiriyle etkileşim halinde bir eko-sistem.

Devletler, örgütler, kurumlar, bireyler bu ekosistemin esas oyuncuları. Türkiye ile başlayan liste bir hayli uzun. ABD, AB, Rusya, İran, Irak, Suriye gibi devletler, KDP, DAEŞ, ÖSO, Haşdi Şabi gibi isimleri öne çıkan devlet dışı aktörler ile fazlaca görünür olmayanlar da listede yer alıyor. Savaş ağaları, aşiretler, tarikatlar, cemaatler, şirketler gibi. Her birinin çıkarları, kapasiteleri, kültürü, askeri/politik hamleleri, yöntemi, ilişkileri ve beklentileri birbirinden farklı. Doğal olarak PKK sorunundaki rolleri, etkileri ve ilişkileri de farklı.

Mevcut gelişmelere, aktörlere ve sorunun karakterine birlikte bakınca, Irak ve Suriye’de kalıcı bir istikrarın 2017’de de gerçekleşmesinin zor olduğunu söyleyebiliriz. Bunun anlamı, mevcut eko-sistemde stratejik manada bir değişikliğin olmayacağıdır.

Bu tabloya göre PKK, bazı küçük farklılıklar olsa da gerek Irak’ta gerek 700 km’lik Türkiye Suriye sınırı boyunca varlığını muhafaza edecek gibi görünüyor. Ancak, Türkiye’nin, İran ve Rusya ile yakınlaşmasının bir sonucu olarak PKK’nın bu ülkelerle ilişkilerinde değişiklik görülebilir.

Öte yandan, bölgesel gelişmeleri etkileyecek diğer konu, ABD’nin yeni başkanı Trump’ın Obama’nın Ortadoğu politikasına ve DAEŞ’le mücadele stratejisine nasıl yaklaşacağıdır. Trump, ilişkilerin merkezine devletleri alabilir. Böylece Suriye ve Irak konularında Rusya ve Türkiye ile ilişkilerini farklı bir zemine taşıyabilir. Bu durumda PKK/PYD, DAEŞ’le mücadelede geri plana düşebilir. Gelişmelerin sahadaki yansımalarını ise ancak 2017’nin ikinci yarısında görmek mümkün olabilir. Sonuçta, PKK/PYD’nin pozisyonunda bazı değişiklikler olsa da bu onun tümüyle sistem dışı kalacağı anlamına gelmez.

Tam tersine, Trump Suriye’nin geleceğini belirleme tekelini Rusya’ya bırakmak istemeyebilir. Bu durumda Rusya’nın Suriye’deki çıkarlarını sınırlama yoluna gider. O zaman PKK/PYD, ABD’nin sadece DAEŞ’le mücadelede değil, Rusya’ya karşı kullanabileceği taktik araç haline dönüşebilir. Bunun anlamı daha fazla askeri ve diplomatik destek demektir. Suriye’nin geleceğine karar verilecek masa kurulup müzakereler başladığında, ABD, PKK/PYD’nin arkasında durak yeni Suriye modelinde ısrarcı olabilir. Bu tablo Türkiye’nin işini zorlaştırabilir.

Son olarak, Türkiye’nin PKK sorununa yaklaşımına bakmak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadele konusunda kararlılık mesajları vermekte ve sorunu terörün ötesinde bir “beka” olarak meselesi olarak gördüğünü her zeminde ifade etmektedir. Bu ifadeler, OHAL’de hızlı karar alabilmenin sağladığı imkânlar terörle mücadelede hükümet için büyük bir avantajdır. Öte yandan, mücadelenin yoğunlaşması ve yaygınlaşması doğal olarak çatışmaları daha da artırırken, yönetilmesi gereken ciddi bir kamu diplomasisi problemini ortaya çıkarabilir.

Önümüzdeki bahar, gündemi işgal edecek olan “Cumhurbaşkanlığı sistemi” tartışmalarında kamuoyunu etkilemek isteyen PKK terör örgütü eylemlerine hız verebilir. Terörle mücadelenin ön saflarında yer alan kurumların kapasiteleri, El Bab operasyonu, diğer terör örgütlerinin faaliyetleri ve mücadelenin geniş bir coğrafyada farklı sektörlerde devam ediyor olması, işlevsel bir stratejiyi, iyi organize olmayı ve “faydalı güç” kullanmayı gerektiren bir durum. Sonuç olarak, 2017 yılı terörle mücadelede de özellikle PKK cephesinde zorlu geçecekmiş gibi görünüyor.