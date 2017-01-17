Obama’nın Dış Politika Mirası

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UFUK ULUTAŞ
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UFUK ULUTAŞ
Ohio State University

Sekiz senelik başkanlığının ardından Obama nihayet görevi bırakıyor. Trump’ın tahmin edilebilirlik oranı düşük olsa da ve şimdiye kadar ‘tartışmalı’ birçok vaade imza atsa da ABD dışındaki birçok aktör en azından Obama’nın gidişine olumlu bakıyor. Göreve geldiğinde dünyanın farklı noktalarında yarattığı beklentiler özellikle başkanlığının ikinci döneminde yerini hayal kırıklığına bıraktı. Belki de Obama’nın başkanlığını en güzel özetleyecek kelimedir hayal kırıklığı. Küba ve nükleer müzakereleri bir kenara koyarsak dış politikada elini nereye attıysa kuruttu Obama. Bush döneminin hukuk tanımaz müdahaleciliği nasıl Obama gibi profili sıra dışı olan bir ismi başkanlık koltuğuna taşıdıysa Obama döneminin züppe siyaseti de Trump gibi bir çizgi dışı figürü başkanlığa getirdi.

ABD tarihinin ilk siyahi başkanının bir yenilik vaat etmesi bekleniyordu. Oysa kaçırılan en mühim nokta Obama’nın sadece ten renginin siyahi olduğuydu. Obama eğitiminden statüsüne ve hatta dünyaya bakışına kadar tam anlamıyla bir beyazdı. Şahsi hırsları olan, sabit fikirli, züppe ve kritik anlarda aklını dış dünyaya kapatacak umursamazlıkta bir liderdi. Koca bir PR ksiyahiarakteriydi Obama. İyi bir imaj direktörü ve konuşma yazarının yardımıyla, Hollywood-vari bir performans ortaya koydu. Gözyaşından esprilerine, vücut dilinden muhataplarını dinlerken kullandığı mimiklerine kadar her şey sahteydi. Kahire konuşmasındaki samimiyeti State of the Union konuşmalarında profesyonel stand-upçılardan yardım alarak yaptığı espriler kadardı ancak. Obama’da görüntü vardı, içerik yoktu. Halep’te Şebbihaların ve İran komutasındaki yabancı terörist savaşçıların tecavüzüne uğramamak için kendi canına kıyan kadınlara üzülmedi, golf oynarken yaptığı başarısız bir vuruşa üzüldüğü kadar.

Başkanlığı döneminde Ortadoğu’daki geleneksel müttefiklerini doğrudan hedef alırken yeni müttefikler üretti Ortadoğu’yu kana bulama pahasına. Suudi Arabistan’a beleşçi gözüyle baktı; savunma ihalelerinde Suudilerin ABD’ye ödediği rakamlara bakmadan. Netanyahu’yla kanı uyuşmadı; iyi güzel de son ana kadar İsrail’in işgaline de arka çıktı BM üzerinden. Giderayak BM’de çekimser oy kullansa da bölgeye daha da ajite olmuş bir İsrail ve İsrail’i yatıştırmak için Kudüs’e dair vaatlerde bulunan bir Trump yönetimi bıraktı. Türkiye’yi hedef alan iki terör örgütüne doğrudan veya dolaylı olarak destek çıkarak ABD-Türkiye ilişkilerine dibi gördürttü. 15 Temmuz ve sonrasındaki pozisyonu yetmezmiş gibi FETÖ konusunda sürekli işleri yokuşa sürdü. Obama dönemi ABD’si PKK’nın bölgesel hamiliğine soyundu. Bunu geleneksel müttefiki Türkiye’nin gözünün içine baka baka ve akla ziyan ‘PKK ve YPG ayrı örgütlerdir’ iddialarıyla yaptı.

Kerry’nin deyimiyle DEAŞ’ın yükselişini sadece izlemekle yetindi. Suriye aracılığıyla Rusya’yı Ortadoğu’ya tekrar döndüren, Ukrayna’da Rusya’yı dengeleyemeyen de yine Obama yönetimi oldu. Bugünlerde Trump’a Rusya ile karanlık işler çevirdi diye yükleniyorlar da Rusya’nın ABD’de mezkur karanlık işleri çevirmesi de (eğer çevirdiyse) Obama döneminde mümkün oldu. Rus istihbaratı, hackerları vs. ABD siyasetini etkileyecek operasyonlar çekerken Obama yönetimi PKK’ya destek vermekle, Suriye’yi Rusya’ya altın tepside sunmakla, İran yayılmacılığına hava desteği sunmakla ve müttefiklerini karşısına almakla meşguldü.

Obama bundan sonra golf otellerinde takılırken, dünya Obama’nın ürettiği sorunlarla boğuşacak.

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UFUK ULUTAŞ
SETA’da Dış Politika Araştırmaları direktörlüğü görevini yürüten Ufuk Ulutaş, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans ve Ohio State Üniversitesi tarih bölümünde yüksek lisans derecelerini tamamladı. Ohio State Üniversitesi’nde doktora adayı oldu. Kudüs İbrani Üniversitesi’nde İbranice ve Ortadoğu politikası dersleri aldı. 2004-2009 yılları arasında Ohio State Üniversitesi’nde Dünya Tarihi dersleri verdi. Mershon Uluslararası Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nde araştırma asistanı ve Melton Yahudi Çalışmaları Merkezi’nde önce “Samuel M. Melton” ardından “George M. & Renée K. Levine” araştırmacısı olarak çalıştı. SETA Washington DC’de Ortadoğu Programı Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Ortadoğu siyaseti ve tarihi, İsrail ve Yahudi tarihi, Türk dış politikası ve ABD’nin Ortadoğu politikası üzerine çok sayıda akademik makale ve rapor kaleme aldı. Yerli basınının yanında Haaretz, Jerusalem Post, Al-Jazeera.net, Al-Arabiya, Al-Ahram ve Foreign Policy gibi yabancı yazılı basında çok sayıda ropörtaj ve makaleleri yayınlanırken, CNN International, BBC, Al-Jazeera İngilizce ve Arapça, Russia Today, France 24, CCTV gibi yabancı ve yerli görsel medyada yorumlarına yer verildi. Halen TRT Türk kanalında “Küresel Siyaset” isimli dış politika ağırlıklı bir program yapmakta ve Akşam Gazetesi’nde Pazartesi ve Cuma günleri köşe yazmaktadır. Ayrıca, Somali merkezli Heritage Enstitüsü’nün de yönetim kurulunda bulunmaktadır. Araştırma dilleri arasında İngilizce, Arapça, İbranice ve Fransızca bulunmaktadır.

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