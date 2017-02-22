Belçika’da Adalet Tiyatrosu!

RAHİM ER

İstanbul Üniversitesi, Hukuk

Hem ülkesinin ve hem de Avrupa’nın başşehri Brüksel, öyle görülüyor ki aynı zamanda bir tiyatro merkezi. Hayır, piyeslerin sahnelendiği bir merkez değil. Sözüm ona dâvâ, mahkeme, muhakeme ve hükümlerle bir tiyatro merkezi.

Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, dün Fehriye Erdal’a bu defa da “terör örgütü üyeliğinden” dolayı 15 yıl hapis cezası verdi. Daha evvel de “Türkiye’de işlediği suçlardan dolayı” 30 yıl mahkûmiyet vermişti…

Fehriye Erdal, 1977 Adana doğumludur. DHKP-C/Devrimci Halk Kurtuluş Ordusu mensubu bir militandır. Polis müdürü Hüseyin Kocadağ vasıtasıyla Sabancı Center’a temizlik işçisi olarak girmiştir. İşe başlamasından 5 ay sonra 9 Ocak 1996’da İsmail Akkol ve Mustafa Duyar’la “Özdemir Sabancı Cinayeti”ni işlemişlerdir.

Hüseyin Kocadağ, 3 Kasım 1996’da yakın tarihin şaibeli vak’alarından biri olan Susurluk kazasında ölmüştür.

Fehriye Erdal’ın Sabancı Center’da işe başlamasındaki maksat, Özdemir Sabancı’yı katletmektir. Bunun için münasip zaman ve zemini kollamış ve cinayet günü İsmail Akkol ve Mustafa Duyar’ı gizlice idare katına almayı başarmıştır. Bu sırada Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ile toplantı hâlindedirler. Failler, Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve şirket sekreteri Nilgün Hasefe’yi aynı ânda katletmişlerdi.

Cinayetten sonra kaçan Fehriye Erdal, Yunanistan üzerinden Belçika’ya gitmiş ve Knokke şehrinde yaşamaya başlamıştır. Bu arada yaptığı sığınma talebi ise nasılsa kabul görmemiştir. 1999 yılında kaldığı apartmanda yangın çıktığında taşıdığı pasaportun sahte olduğu anlaşılmış ve bundan dolayı cezalandırılmış ve bir yıla yakın bir infazdan sonra tahliye edilmiştir.

2000 yılında ev hapsine alınmış fakat 2006’da kaldığı yerden kaçarak izini kaybettirmiştir. Daha sonra bulunarak 2007’de Türkiye’de işlediği suçlardan dolayı yargılanmasına karar verilmiş ama kaldığı evden bir kere daha kaçmayı başarmıştı. Bu arada Belçika’da işlediği suçlar sebebiyle 2 yıla mahkûm edilmiş fakat hükmün, 1250 avro para cezasına çevrilmesine karar verilmişti.

5 Aralık 2016’da ise ortalarda olmayan veya ortalarda olup da Belçika polisinin görmediği Fehriye Erdal, Türkiye’de işlediği suçlardan dolayı 30 sene hapse mahkûm edilmişti. Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, bu defa da 20 Şubat 2017 günü aynı sanığı “terör üyeliği” suçundan 15 yıl cezaya mahkûm etmiştir. Karar yine sanığın gıyabında verilmiştir.

Bulunup bulunmayacağı belli olmadığı gibi daha temyiz ve AİHM vs var…

Fehriye Erdal, tam 20 senedir. Belçika’dadır. Belçika ve Avrupa’nın başşehri yani sözüm ona uygarlığın merkezi Brüksel, 20 senen içinde bir cinayet zanlısını doğru-dürüst yargılayıp hakkında suçuna denk bir ceza verememiştir. Türkiye, yığınla evrakı Belçika mahkemelerinin önüne yığdığı hâlde bunlar önemsenmemiştir. Belçika hükûmetleri, iade talebimizi ise hiç düşünmediler.

3 kişinin katiline verilen ceza hakikaten ibretliktir!

Avrupa’da insan hayatı bu kadar ucuz mudur?

Diğer sanıklara gelince… Mustafa Duyar, cinayetin ardından yakalanmış ve Afyon cezaevine konmuştu. Bir müddet sonra cezaevinde ölü bulundu. İsmail Akkol ise geçen şubat başında gizlice Söke’den Türkiye’ye girerken yakalanıp 4 Şubat 2016’da hapishaneye kondu.

Son söz:

Taraflar kim olursa olsun.

Gecikmiş adalet, adalet değildir.

Yoksa Belçika’daki gibi tiyatroya döner.