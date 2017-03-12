Avrupa İçin Faşizmden Önceki Son Çıkış

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SAADET ORUÇ
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SAADET ORUÇ
Ecole Superieure Journalisme de Paris

Tam da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı SETA’nın İstanbul’da düzenlediği “Avrupa’da aşırı sağın yükselişi” konulu panele katılmak üzere geldiğim İstanbul’dan uçaktan inince haberi alıyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun Rotterdam’da bir toplantıya katılmak üzere gitmeye hazırlandığı Hollanda’dan skandal bir adım geliyor.

Barış dönemlerinde benzerlerine rastlanmadığımız bir girişimle, Dışişleri Bakanı’nın uçağının Hollanda’ya inişine izin verilmiyor. Daha doğrusu önce izin verilmiş. Uçağın kalkışına birkaç saat kala, bu izin iptal ediliyor.

Avrupa ülkelerinde 15 Temmuz’dan bu yana devam eden ve 16 Nisan referandumu yaklaştıkça tırmanışa geçen, “darbecilere kol kanat gerip, Türkiye’ye yasak getirme” politikasını. zirve noktası Hollanda’nın adımı oluyor.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, darbecilere önce kapılarını sonuna kadar açtılar. Sığınma imkanı tanıdılar. Darbe karşıtlarını suçlu gösterip, yargıladılar ve hatta cezalandırdılar. 16 Nisan referandumu yaklaştıkça da “hayır” cephesinin bayraktarlığını yapıp, Türk bakanları hatta cumhurbaşkanını yasaklama cüretini gösterdiler. Almanya, Avusturya ve Hollanda bu politikada ön plana çıktı. Bu ülkelerde Türk bakanları neredeyse fiili olarak “istenmeyen adam” ilan ettiler.

Oysa, aynı ülkeler, başta FETÖ ve PKK olmak üzere terör örgütlerine kapılarını sonuna kadar açtılar.

Hollanda’da 15 Mart günü genel seçimler var. Aşırı sağcı lider Gert Wilders’in oylarının yükselmesinden rahatsızmış gibi yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağını yasaklayarak, kendi elleriyle iktidarını Gert Widers’e teslim etti.

Barış zamanında oldu bu yasak. NATO üyesi ve Avrupa Birliği ile müzakere yürüten Türkiye’nin Dışişleri Bakanı, sözde bir müttefik ülke tarafından engellendi. Ülkeye giremedi. Bu konuda, Türkiye’nin değil, diğer Avrupa ülkelerinin nasıl bir tepki vereceği belirleyici olacaktır.

Avrupa, faşizmden önceki son çıkışı kaçırmış mı, onu göreceğiz AB ülkelerinin bu yasağa tepkisiyle.

Darbecilere destek vererek demokrasi standardını aşağılara çeken Avrupa ülkeleri, Hollanda’nın son kararına sert bir tepki vermezlerse, aşırı sağın birliğin resmî ideolojisi haline dönüşmekte olduğunu kabul etmiş olacaklarıdır.

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SAADET ORUÇ
Cumhurbaşkanlığı danışmanı olan Saadet Oruç 1972 yılında Karadeniz Ereğli’de dünyaya geldi. Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesi mezunudur. 2010 yılında Ecole Superieure Journalisme de Paris (Validation Acquis Experience-VAE) diploması aldı. 1995 yılında diplomasi muhabiri olarak gazetecilik yaşamına başladı. 2002′ye kadar Turkish Daily News, Kanal 7 ve BRT’de diplomasi muhabiri olarak çalıştı. 2002 yılında Paris’e gitti. 2007′ye kadar free-lance olarak Doğan Haber Ajansı’na çalıştı. 2007 yılından 2013′e kadar 24 TV Avrupa Temsilcisi olarak çalıştı. Star Gazetesi’nde haftalık yazıları ve röportajları yayınlandı. 2013 yılında Türkiye’ye döndü ve Star Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak çalışmaya başladı. 2014 yılı Ağustos ayında 24 TV’de moderatör olarak görevlendirildi. Star Gazetesi’nde haftalık yazılara devam etmektedir. Free-lance olarak çeşitli belgesel ve yapımlara katkı sunmaktadır. Çok sayıda devlet adamı ile röportajları yayınlanmıştır. (Haydar Aliyev, Pervez Müşerref, Barzani, Talabani, Raşid Gannuşi, Salih Müslim, Mahmud Abbas, Şimon Peres vs.) Başlangıç düzeyinde Almanca ve Kürtçe, iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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