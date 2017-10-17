Yeni Türkiye’ye Alışmak Gerekiyor

Türkiye artık o “eski” Türkiye değil. “Yeni” Türkiye gerçeğini görmek istemeyenlerin ve hatta bu nedenle “eski” Türkiye’ye geri dönmek amacıyla Türkiye’nin iç işlerine müdahale edenlerin buna artık son verip “yeni” Türkiye’ye ayak uydurmaları ve alışmaları çok daha akılcı olur.

Bu konuda en büyük sorunu da galiba hala “Obama ABD’sinin” hatalarında ısrar eden ve Türkiye’yi ABD’nin bilgisi ve isteği üzerine 1960, 1971 ya da 1980 askeri darbelerini yapan ABD’nin “kontrolündeki” generallerin ülkesi gibi “yönetmeye” kalkan Amerikalılar yaşamakta. Pazartesi Günü ABD Büyükelçiliği bu nedenle çok “buruk bir veda kokteyli yaşamak zorunda kaldı. ABD Büyükelçisi John Bass, görevinin sona ermesi nedeniyle bir davet verdi. Bu davete ne hükümet ne de muhalafet adına tek bir siyasi ya da devlet görevlisi katılmadı. Hatta “özgürlükler ülkesi” olarak kendi, kendilerini övmeyi çok seven Amerikalı diplomatlar “hükümet yanlısı” diye tanımladıkları hiç bir medya kurumunu da zaten davet etmedikleri için katılan gazeteciler tarafından da eleştirildiler. Türkiye’de ilk defa bir ABD Büyükelçisi “istenmeyen adam” ilan edilmeden hiç “istenmeyen” biri oldu.

Bu duruma sadece ABD’nin Türk vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini durdurması kararı neden olmadı. ABD’nin 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimi konusunda “masum” olmadığına yönelik olarak Türkiye kamuoyunun hiç şüphesinin olmadığını da hatırlatmakta yarar var. ABD, İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri arasında FETÖ terör örgütü mensupları ile sıkı bağları olan bazı şahıslar hakkında soruşturmalar sürdürülmekte. Medyaya yansıdığına göre zanlılardan biri çok vahim itiraflarda bulunmuş. Yakında hep birlikte gerçekleri öğreneceğiz. Türkiye kamuoyu bu haberlere hiç şaşırmıyor. Hatta Türkiye’de insanlar ABD’nin FETÖ konusunda çok daha ileriye giden bir konumu olduğuna inanmaktalar. Onlara göre şu anda ortaya çıkan gerçekler sadece “buz dağının sivri ucu” konumunda.

Oysa Trump Amerikası, yeni başkan seçildiğinde bunu beklemeyen ve “Clinton’ın seçilmesi” sayesinde “eski dünya düzeninin” sorunsuz devam edeceğini sananlar büyük tepki vermişlerdi. Onların “yeni dünya düzeni”, yeni ABD” ve “yeni başkan” gerçeklerine alışmaları kolay olmadı ve olmuyor. Bunu en iyi bilen ve yaşayan Amerikalı yöneticilerin ve diplomatlarında “yeni Türkiye”, “yeni Türk subayları”, “yeni Türkiye Cumhurbaşkanı” ve en önemlisi Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada “yeni dengeler” konusunda ayak uydurmayı başaramamaları en başta ABD için pek yararlı olmuyor.

“Türkiye artık eski Türkiye değil o bir Ortadoğu ülkesi” oldu tarzında kendilerince karalama çabaları da anlamsız. Doğru Türkiye artık o eskiden Amerika’nın “hurdaya çıkardığı silahları, gemileri, uçakları” sözde “askeri yardım” olarak hibe ettikleri yani “eskilerinden kurtulmalarını” sağlayan “hurdacı” ülke değil. Türkiye çok değişti ve hızla değişmeye devam ediyor. Kendi bağımsız savunmasına değer veriyor. Bu nedenle eğer istediği şartlarda sunulursa S 400’de satın alır Patriot’ta ısmarlar. Bu konuda kararları Türkiye kendi veriyor ve eskiden ABD’nin alışmış olduğu gibi “yarım teknoloji” ile sunulan sistemlere ilgi duymuyor.

Dileriz Avrupalı dostlarımız “yeni dünya düzenine” ve “yeni ABD başkanına” alışmaya başladıkları gibi artık “yeni Türkiye’ye de” alışırlar.

İyi izlediklerinden eminim.

Türkiye, bir dönem “tüm komşuları ile sorunlu” olduğu için eleştirilmekteydi. Oysa bu Türkiye’den kaynaklanmamaktaydı. Günümüzde bu gerçek iyice ortaya çıkmakta. Türkiye, bulunduğu coğrafyanın barış ve huzur içinde yaşaması için elinden geleni yapmakta.

Irak’ın bütünlüğünü tehlikeye sokan yanlış bir bağımsızlık referandumu nedeniyle Barzani’ye karşı haklı tavır alan Irak Hükümeti’ne tam destek veren Türkiye’nin günümüzde Irak ile bir sorunu yok. İki ülkenin ordusu ortak manevralar yapmaktalar. Suriye’ye yönelik haklı eleştirilerine rağmen Suriye’yi DAESH ve PYD terör örgütlerinin “cehenneme” çevirmesine karşı Rus, İran ve Suriye güçleri ile ortak operasyonları gerçekleştiriyor. Yarının Suriye’sinin en sağlam komşularından biri olacağı kesin. İran ile sıkı işbirlikleri içinde. Rusya ve Türkiye arasında bir dönem suni olarak yaşatılan krizin ardından iki ülke bir çok alanda çok sıkı bir işbirliği içindeler. Bulgaristan ile bir sorunu yok. Yunanistan ile de sorunu olmaması için çok uğraşmasına rağmen bu ülkenin FETÖ terör örgütü üyesi canilere kucak açması iki ülkenin dostluğunu zedelemeye devam ediyor.

Karadeniz sahillerini paylaştığı Ukrayna ile milyonlarca avroluk anlaşmalar imzalayan, Sırbistan ile derin dostluklar kuran Türkiye bir çok AB üyesi ülke ile de hiç bir soruna sahip değil. Türk iş dünyası aynı Sırbistan’da olduğu gibi Romanya ya da Polonya gibi AB üyesi ülkelerin ekonomilerine büyük katkılar sunmakta.

Kısacası AB liderlerinin de bu gelişmeleri ve gerçekleri görerek “yeni Türkiye’ye” gözlerine takılmış “kara gözlükleri” atarak bakmalarında yarar var. ABD bunu beceremiyor olabilir. AB isterse hemen başarabilir. (Türkiye)